بعد ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة.. خبير: إفلاس البنوك الأمريكية سيستمر

حذر الخبير غاري كوروليف من موجة إفلاس في البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة، وقال إن البنوك الإقليمية الأمريكية لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع.

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وأضاف المستثمر في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض.

ويرى كوروليف، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Sovereign Wealth Management، أن السلطات الأمريكية لن تتمكن من إيقاف مسلسل الانهيارات بشكل كامل.

وقال: "التضخم لا يزال يمثل خوفا كبيرا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وفي المجلس يخشون خفض أسعار الفائدة على المدى قصير الأجل".

ووضعت السلطات المالية الأمريكية يدها على مصرف "فيرست ريبابليك"، ومن المتوقع أن يستحوذ عليه مصرف "جي بي مورغان" عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.

وأصبح إفلاس "فيرست ريبابليك" ثاني أكبر انهيار بين البنوك الأمريكية، وبحسب تصنيف لوكالة "بلومبرغ" فقد احتل "فيرست ريبابليك" المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى "واشنطن ميوتشوال" المنهار في 2008.

واللافت في تقرير وكالة "بلومبرغ" أن ثلاثا من أكبر أربع حالات إفلاس لبنوك أمريكية حدثت في الشهرين الماضيين.

Bloomberg

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ