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"جي بي مورغان" سيستحوذ على "فيرست ريبابليك" الأمريكي

مال وأعمال

فيرست ريبابليك
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وضعت السلطات المالية الأمريكية يدها على مصرف "فيرست ريبابليك" ومقره كاليفورنيا.

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ومن المنتظر أن يستحوذ عليه مصرف "جي بي مورغان"، بحسب ما أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية للقطاع، اليوم الاثنين، عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.

وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في بيان: "لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس وناشونال اسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك".

المصدر: أ ف ب

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