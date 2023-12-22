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روسيا.. أول مطعم حلال يحصل على شهادة الجودة

مال وأعمال

روسيا.. أول مطعم حلال يحصل على شهادة الجودة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حصل أول مطعم في روسيا على شهادة مطابقة معايير الشريعة الإسلامية من هيئة حماية المستهلك الروسية بمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان، ليصبح أول مطعم يسجل رسميا علامة منتجه الحلال.

وحصول المطعم على شهادة الحلال لا يعني أنه المطعم الوحيد في روسيا الذي يقدم الوجبات الحلال، حيث يقطن روسيا ملايين المسلمين، وتنتج الكثير من المصانع الأطعمة الحلال على مختلف أنواعها في عموم البلاد.

وأشارت هيئة مراقبة الجودة الروسية "روسكاتشيستفو" إلى أن منح المطاعم أوالمقاهي شهادة الحلال لا يتضمن فقط فحص الوجبات والتأكد من مطابقتها للمعايير الإسلامية، بل التأكد من مفهوم المؤسسة وطابعها أيضا.

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ومن الشروط الأساسية للحصول على شهادة الحلال وجود غرفة خاصة للصلاة لزوار المطعم وموظفيه.

وفي أكتوبر الماضي حازت أكبر شركة حلويات في روسيا "أوبيدينينيه كانديتري" شهادة حلال، حيث تنتج الشوكولا الروسية الشهيرة "أليونكا"، وذلك على المنتجات المصنعة في منشآة الشركة بمعمل "كراسني أوكتيابر" العريق للحلوى.

المصدر: نوفوستي

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