حازت أكبر شركة حلويات في روسيا "أوبيدينينيه كانديتري" شهادة حلال لمنتجاتها، بما في ذلك الشوكولا الشهيرة "أليونكا"، وذلك على المنتجات المصنعة في منشآة الشركة "كراسني أكتيابر".

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جاء ذلك بحسب ما ذكرته هيئة الجودة الروسية، وقالت إن مجموعة واسعة من منتجات مصنع "كراسني أكتيابر" (أي "أكتوبر الأحمر") حصلت على شهادة التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما في ذلك شوكولاته "أليونكا".

وأشارت هيئة الجودة الروسية "روس كاتشِسْتفو" إلى أن كبار الخبراء في المجال الشرعي شاركوا في عملية التحقق، كما أن الشهادات هذه تؤكد امتثال الشركة لمتطلبات ومعايير الحلال، بالإضافة إلى جودة المنتج.

المصدر: برايم