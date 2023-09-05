 
مباشر

ظهور منتجات غذائية روسية فاخرة في مصر (صور)

مال وأعمال

ظهور منتجات غذائية روسية فاخرة في مصر (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzis

ظهرت مجموعة من المنتجات الغذائية الروسية الفاخرة في المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، والذي زاره مؤخرا وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف.

إقرأ المزيد
بعد زيت ألتيرو..
بعد زيت ألتيرو.. "أليونكا" تستعد لدخول مصر

الجناح الروسي يضم حاليا منتجات لأكثر من 40 شركة روسية ترغب بقوة في الدخول للسوق المصرية، لتصبح مصر بوابة التصدير للدول الإفريقية.

وكان مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي قد أكد في تصريحات لـRT، أن الشركات الروسية تتزاحم للدخول إلى الأسواق المصرية، وللاستثمار في مصر، وخاصة في المنطقة الصناعية الروسية.

وأوضح أن هذه الشركات ترغب في تواجد منتجاتها بمصر، وإنشاء صناعات روسية على الأرض المصرية ونقل التكنولوجيا الصناعية الروسية إلى مصر، ليس فقط في مجال المواد الغذائية ولكن في مجالات أخرى عدة.

وأضاف أن المعرض يهدف لتوثيق التعاون والتواصل المباشر مع رجال الأعمال المصريين، بما يحقق المصالح المشتركة في دعم وتنشيط حركة التجارة البينية، في قطاعات الحبوب، والبقوليات، وزيت الطعام، والأسمان، والدقيق، واللحوم، ومنتجات الأسماك الروسية المشهورة، إلى جانب منتجات الحلويات الروسية من البسكويت والشوكولاتة التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرين في أسواق كبرى أهمها الصينية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا