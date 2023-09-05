ظهور منتجات غذائية روسية فاخرة في مصر (صور)

ظهرت مجموعة من المنتجات الغذائية الروسية الفاخرة في المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، والذي زاره مؤخرا وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف.

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الجناح الروسي يضم حاليا منتجات لأكثر من 40 شركة روسية ترغب بقوة في الدخول للسوق المصرية، لتصبح مصر بوابة التصدير للدول الإفريقية.

وكان مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي قد أكد في تصريحات لـRT، أن الشركات الروسية تتزاحم للدخول إلى الأسواق المصرية، وللاستثمار في مصر، وخاصة في المنطقة الصناعية الروسية.

وأوضح أن هذه الشركات ترغب في تواجد منتجاتها بمصر، وإنشاء صناعات روسية على الأرض المصرية ونقل التكنولوجيا الصناعية الروسية إلى مصر، ليس فقط في مجال المواد الغذائية ولكن في مجالات أخرى عدة.

وأضاف أن المعرض يهدف لتوثيق التعاون والتواصل المباشر مع رجال الأعمال المصريين، بما يحقق المصالح المشتركة في دعم وتنشيط حركة التجارة البينية، في قطاعات الحبوب، والبقوليات، وزيت الطعام، والأسمان، والدقيق، واللحوم، ومنتجات الأسماك الروسية المشهورة، إلى جانب منتجات الحلويات الروسية من البسكويت والشوكولاتة التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرين في أسواق كبرى أهمها الصينية.

المصدر: RT