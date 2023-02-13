بعد زيت ألتيرو.. "أليونكا" تستعد لدخول مصر

كشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، عن استعداد السوق المصري لاستقبال شيكولاته "أليونكا" الشهيرة وطرحها قريبا في مصر.

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وأشار البلتاجي في تصريحات لـRT إلى أن العمل على تفعيل استخدام الروبل والجنيه بين موسكو والقاهرة في التجارة سيسهل عملية استيراد العديد من المنتجات الروسية الصحية للمواطن المصري، وسيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية خصوصا أن الشركات المصنعة هي من ترغب في التجارة مع مصر مباشرة دون وسطاء.

وتعد "أليونكا" أشهر شيكولاته في روسيا وخارجها والمعروفة برسمة الفتاة الصغيرة ذات الوشاح على الرأس، ويتم الآن طرحها في أسواق بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وجاء الحديث عن طرح الشيكولاته الروسية في مصر، بعدما نجحت الشركات الروسية في طرح زيت "ألتيرو" الروسي الشهير في مصر والإقبال عليه بشكل كبير.

المصدر: RT