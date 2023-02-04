 
مباشر
عاجل
شبكة ABC: الولايات المتحدة تغلق المجال الجوي لأجزاء من ولاية كارولينا في إطار تتبع المنطاد الصيني

لأول مرة.. روسيا تطلق منتج جديد في مصر بسعر مغر لمحاربة الغلاء

مال وأعمال

لأول مرة.. روسيا تطلق منتج جديد في مصر بسعر مغر لمحاربة الغلاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uown

أطلقت روسيا في الأسواق المصرية زيت "ألتيرو" الشهير، بسعر مغر ومنافس للزيوت الأخرى الطبيعية في مصر.

إقرأ المزيد
"مبردات روسية في الشوارع المصرية".. فكرة مشروع ستوفر على المصريين أموالا طائلة

وقال مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT، إن زيت "ألتيرو" الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس التي تنتج في روسيا، حيث أن سعره مغر مقابل الزيوت الأخرى الغير ملائمة لصحة المصريين، ويحارب الغلاء فيما يخص انتشار أنواع من الزيوت غالية الثمن بجودة غير ملائمة.

وأوضح البلتاجي أن هذا الزيت تنتجه شركة تدعى "أفكو" في روسيا، وهي شهيرة في مجال عدد كبير من أنواع الزيوت، والأنواع الأكثر شيوعا هي عباد الشمس والذرة، التي نستخدمها في أغلب الأحيان.

وأشار البلتاجي إلى أن تفعيل استخدام الروبل والجنيه بين موسكو والقاهرة في التجارة سيسهل عملية استيراد العديد من المنتجات الروسية الصحية للمواطن المصري، وسيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية خصوصا أن الشركات المصنعة هي من ترغب في التجارة مع مصر مباشرة دون وسطاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا