أسواق الخليج مفتوحة أمام المنتجات الحلال من روسيا

صرح رئيس هيئة مراقبة الجودة الروسية بأن الاعتراف بشهادات الحلال الروسية في الخليج فتح الطريق أمام منتجات حلال روسية إلى أسواق الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر واليمن.

وقال رئيس الهيئة الروسية "روسكاتشيستفو" مكسيم بروتاسوف، اليوم الخميس: "أصبح بإمكان مصنعي المنتجات الحلال الروسية الآن الوصول إلى العديد من الأسواق الكبيرة: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر واليمن. الآن، لن يتعين على الشركات المصنعة الخضوع لشهادة إضافية في كل بلد، ستحتاج فقط للحصول على شهادة حلال من "روسكاتشيستفو"، الأمر يعد حدثا واسع النطاق للمصدرين الروس وخطوة جادة في البناء المستمر للعلاقات مع الدول الشريكة لروسيا".

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وأمس الأربعاء، أعلنت "روسكاتشيستفو"، أنه تم الاعتراف بشهادات الحلال المحلية في دول الخليج، وقد اجتازت هيئة التصديق التابعة لها الاعتماد اللازم.

وفي مايو الماضي، أعلنت روسيا خلال فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي"، التي عقدت بمدينة قازان، عن استحداث هيئة خاصة لتقييم منتجات الحلال الغذائية.

المصدر: RT + نوفوستي