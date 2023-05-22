روسيا تستحدث هيئة خاصة لتقييم المنتجات الحلال

أعلنت روسيا خلال فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي"، التي عقدت بمدينة قازان، عن استحداث هيئة خاصة لتقييم منتجات الحلال الغذائية.

وحول الموضوع قال نزاري ستريبنيك، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لمنح الاعتماد في روسيا لمراسل RT العربية: "الهيئة الفيدرالية الروسية لمنح الاعتماد هي هيئة تابعة للسلطات التنفيذية في روسيا، وتقييم عمل الهيئات التي تمنح الاعتماد للمواد الغذائية من خلال شهادات المختبرات الغذائية.. ندرك أهمية منتجات الحلال وآفاقها في روسيا وللتصدير، وتعد الرقابة على منتجات الحلال مفتاحا لتقليص العوائق أمام التصدير ولا يمكن للبضائع وخصوصا المواد الغذائية أن تصل إلى أي دولة إسلامية من دون شهادات حلال، ومن الضروري الحصول على هذه الشهادات لا سيما بالنسبة للحوم والدجاج".

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وأضاف: "من المهم الاستفادة من خبرات هيئات التقييم التي تمنح شهادات الحلال بالنسبة للمواد الغذائية في الدول الأخرى، وإن مهمتنا الأساسية تتركز حاليا على عقد اتفاقيات وخصوصا مع دول الخليج لنضع معا التقييمات المشتركة للهيئات.. نحن منفتحون على التعاون مع العديد من الدول الإسلامية مثل ماليزيا وأندونيسيا وإيران، ونسعى لوضع معايير جديدة لمنتجات الحلال مع الهيئات المختصة من الدول الأخرى".

المصدر: RT