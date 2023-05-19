في منتدى قازان.. شركات روسية تعرض منتجات حلال (صور)

تعرض شركات روسية منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "حلال" في فعالية "سوق الحلال في روسيا" في مدينة قازان الروسية هذه الأيام.

ويأتي انعقاد "سوق الحلال في روسيا" في إطار فعاليات وأنشطة منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي"، وتنعقد السوق من 17 وحتى 21 مايو الجاري.

وتجمع فعالية "سوق الحلال في روسيا" عشرات العلامات التجارية الناشئة التي تتطلع لسوق الحلال، حيث تعرض الشركات منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي "سوق الحلال في روسيا" تعرض الشركات مواد غذائية ومستحضرات التجميل والملابس والأدوات المنزلية والإكسسوارات والسلع المنزلية.

وانطلقت أمس في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT