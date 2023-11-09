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أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس رغم مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام، ولاسيما في الصين.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.33% إلى 75.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 79.83 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس سجلت أسعار النفط أدنى مستوى في 3 أشهر وجرى تداول عقود "برنت" دون 80 دولارا للبرميل.

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وأغلق الخام الأمريكي الأربعاء عند 75.33 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.65%، فيما سجل خام "برنت" عند 79.54 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.55%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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