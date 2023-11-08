برميل "برنت" يسجل أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023

واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء، وانخفضت عقود "برنت" الآجلة دون مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يوليو 2023.

وبحلول الساعة 13:17 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 80.98 دولار للبرميل، وسجلت بذلك العقود أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.88% إلى 76.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وتتراجع أسعار الخام في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الصادرات الصينية.

وأفادت البيانات بأن الصادرات تراجعت بنسبة 6.4% في أكتوبر 2023 على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

المصدر: RT + نوفوستي