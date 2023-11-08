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برميل "برنت" يسجل أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023

مال وأعمال

برميل
Sputnik
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء، وانخفضت عقود "برنت" الآجلة دون مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يوليو 2023.

وبحلول الساعة 13:17 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 80.98 دولار للبرميل، وسجلت بذلك العقود أدنى مستوى منذ 24 يوليو 2023.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.88% إلى 76.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وتتراجع أسعار الخام في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الصادرات الصينية.

وأفادت البيانات بأن الصادرات تراجعت بنسبة 6.4% في أكتوبر 2023 على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

المصدر: RT + نوفوستي

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