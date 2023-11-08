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بيانات صينية تواصل الضغط على أسعار النفط وبرميل "برنت" عند أدنى مستوى في 3 أشهر

مال وأعمال

بيانات صينية تواصل الضغط على أسعار النفط وبرميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب على الخام، ولاسيما بعد بيانات أظهرت انكماش الصادرات الصينية الشهر الماضي (أكتوبر 2023).

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.24 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.17% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.49 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.20% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الخام العالمي اليوم (8 نوفمبر 2023):

بيانات صينية تواصل الضغط على أسعار النفط وبرميل
Bloomberg

وفي تعاملات الثلاثاء، سجلت عقود الخام الأمريكي تراجعا بنسبة 4.25% وأغلقت التداولات عند 77.37 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام "برنت" بنسبة 4.2% إلى 81.61 دولار للبرميل. 

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وأمس بلغ كلا الخامين العالميين أدنى مستوياتهما في قرابة 3 أشهر، وذلك في ظل المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الصادرات الصينية.

وأفادت البيانات بأن الصادرات تراجعت بنسبة 6.4% في أكتوبر 2023 على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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