ارتفاع تجارة الصين مع روسيا خلافا للولايات المتحدة

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن تجارة الصين مع روسيا صعدت بشكل ملحوظ في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك خلافا لتجارة بكين مع واشنطن.

وبشكل عام أشارت البيانات إلى أن ارتفاع إجمالي التجارة الصينية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بما في ذلك الواردات والصادرات، بنسبة 0.03% فقط.

التجارة مع روسيا:

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بنسبة 27.7% على أساس سنوي إلى 196.48 مليار دولار، بحسب بيانات الهيئة الصينية.

وصعدت الصادرات من الصين إلى روسيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 52.2% إلى 90.08 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 12.4% إلى 106.4 مليار دولار.

إقرأ المزيد

ويعني ذلك أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح روسيا، حيث أن صادراتها تزيد عما تستورده من الصين بواقع 16.32 مليار دولار.

التجارة مع الولايات المتحدة:

بالنسبة لتجارة الصين مع الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات أنها انخفضت بنسبة 13.2% على أساس سنوي إلى 550.77 مليار دولار.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في الفترة المذكورة بنسبة 15.4% إلى 415.03 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين بنسبة 5.8% إلى 135.74 مليار دولار.

المصدر: تاس