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بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار

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بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار حتى نهاية العام.

كما أكد بوتين خلال اللقاء على التنسيق المكثف في السياسة الخارجية بين بكين وموسكو، والذي بات مطلوبا بشكل خاص في الظروف الصعبة الحالية.

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وهنأ الرئيس الروسي الشعب الصيني بمناسبة الذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى "حزام واحد، طريق واحد" أكد بوتين سعي روسيا والصين للتطور المستدام والرخاء الاجتماعي، وشدد على تمسك البلدين بالتعاون المتكافئ واحترام حق الدول في نهجها للتنمية.

المصدر: نوفوستي

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