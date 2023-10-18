بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار حتى نهاية العام.

كما أكد بوتين خلال اللقاء على التنسيق المكثف في السياسة الخارجية بين بكين وموسكو، والذي بات مطلوبا بشكل خاص في الظروف الصعبة الحالية.

إقرأ المزيد

وهنأ الرئيس الروسي الشعب الصيني بمناسبة الذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى "حزام واحد، طريق واحد" أكد بوتين سعي روسيا والصين للتطور المستدام والرخاء الاجتماعي، وشدد على تمسك البلدين بالتعاون المتكافئ واحترام حق الدول في نهجها للتنمية.

المصدر: نوفوستي