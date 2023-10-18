كلمة بوتين في "منتدى الحزام والطريق".. أبرز النقاط

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته بمنتدى "حزام واحد، طريق واحد" في بكين سعي روسيا والصين للتطور المستدام والرخاء الاجتماعي، وتمسّكهما بالتعاون المتكافئ وحق الدول في نهجها للتنمية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة بوتين.

سعي روسيا والصين للتطور المستدام والرخاء الاجتماعي

روسيا والصين متمسكتان بالتعاون المتكافئ واحترام حق الدول في نهجها للتنمية

استمرار مشروع ممر "شمال جنوب" للسكك الحديدية وطرق السيارات في الشطر الأوروبي من روسيا بين بحر البلطيق وجنوب البلاد وصولا إلى إيران

تنفيذ مشروع ربط بحر الشمال والمحيط المتجمد الشمالي وخطوط للسكك الحديدية من وسط سيبيريا جنوبا إلى المحيطين الهندي والهادئ.

يتم بناء سكة حديدية تربط جمهورية ياقوتيا والشرق الأقصى الروسي وجسورعبر نهري لينا وآمور وتحديث الطرق السريعة.

تدعو روسيا الدول المهتمة للمشاركة في تطوير طريق طريق الشمال البحري الذي سيربط العالم.

ستظهر في روسيا العديد من خطوط السكك الحديدية الواعدة، إلى جانب المشاريع الأوراسية التي ستنشئ إطارا لوجستيا موحدا للنقل.

تنفذ الصين مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" بنجاح، وروسيا سعيدة بذلك.

ستساعد مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" في حل المشكلات الإقليمية والدولية المهمة والملحة.

المصدر: تاس، نوفوستي