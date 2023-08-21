أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد تقارير لوسائل الإعلام تحدثت عن اضطرابات محتملة في أستراليا، ما قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 11.8% إلى 458.8 دولار لكل ألف متر مكعب. وقبل ذلك استهلت عقود الغاز تعاملات اليوم الاثنين على زيادة بنسبة 16.5%.

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وتترقب الأسواق الوضع في أستراليا، حيث من المحتمل حدوث إضرابات عمالية الأسبوع الجاري قد تعطل حوالي 10% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال.

المصدر: نوفوستي