الحكومة المصرية: لا نية لتحريك سعر الرغيف والكهرباء حاليا.. والحماية الاجتماعية لن تتوقف

أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، أن الحماية الاجتماعية لن تتوقف، وأنه ليس لدى الحكومة أي نية لتحريك سعر الرغيف، كما لن تتحرك أسعار الكهرباء قبل يوليو المقبل.

وعبر اتصال مع قناة "صدى البلد"، تحدث سعد عن تفاصيل اجتماع الحكومة وأوضح أنه لن يتم تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة، وشدد على الدولة تدعم الرغيف، وذلك بزيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بدلا من 38 مليار جنيه.

وأضاف أن "الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز، ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف".

وأشار إلى أن "حديث رئيس الوزراء عن الحماية الاجتماعية كان هدفه طمأنه الجميع"، وأضاف سعد، أن المصرف المركزي، والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، مشيرا إلى أنه ومنذ 11 يناير الجاري تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب.

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وفيما يتعلق بسعر توريد القمح، أكد أن الدولة كلما نجحت في شراء أكبر كمية من القمح من المزارع سينعكس ذلك على المزارع، وأن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري.

ونوه المتحدث بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، تنقص كل عام 20 في المئة لدعم الصناعة والزراعة، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول يدفع 11 في المئة بينما تتحمل الدولة الفارق.

وقال سعد، إن "رئيس الوزراء أطلق اليوم العديد من الرسائل الإيجابية على مستوى كافة الأصعدة، على رأسها التوجيه بزيادة سعر توريد أردف القمح إلى 1250 جنيها".

وحسب المتحدث باسم الحكومة فإن "مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، كما شهدت صادرات البلاد البترولية قفزة كبيرة وبنسبة 40 في المئة خلال 2022 مقارنة بـ2021.

المصدر: "اليوم السابع"