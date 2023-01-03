"روسيا ليست السبب".. هجوم على وزير التموين المصري بـ"رغيف " أصغر من كف اليد

شهدت جلسة مجلس النواب المصري بحضور وزير التموين، حالة من الشد والجذب بعدما وجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، انتقادات حادة لوزارة التموين.

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وأشار النائب المصري إلى عودة الطوابير أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز، بخلاف تراجع ضوابط الخبز السياحي من حيث الوزن والجودة.

وقال إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: في كل أمر توجد روايتان؛ رواية صادقة ورواية الحكومة.. منذ 9 أشهر تحدث الوزير عن أزمة العيش السياحي، ووعد بإنهاء الأزمة في ظرف أسبوع من ناحية الوزن والسعر.

واستطرد رئيس حزب العدل، رافعًا رغيف خبز أصغر من حجم كف اليد: النهاردة وأنا جاي.. جايب العيش السياحي.. رغيف خبز بـ 50 قرش يأكله المصريون والطلاب في المدارس.

وأكد النائب عدم جواز استمرار حجة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال: "الحرب حجة بطلت.. أوكرانيا الآن تطلع قمح، وروسيا تطلع قمح"، مشيرا إلى ارتفاع السعر 15% فقط منذ الأزمة حتى الآن.

وأوضح: "سعر الغاز الذي نصدره أغلى وفي عوائد.. سعر البترول زاد 10% فقط، ولسة ماسكين في الأزمة الأوكرانية ونفس الحكومة لأول مرة يوليو اللي فات جابت قرض بنصف مليار دولار علشان نشتري قمح.. بقينا نستلف علشان ناكل".

وتابع البرلماني: "كل ما نسمع في التليفزيون كلام عن المنظومة يقولوا 50 مليون بياكلوا.. المنظومة تضرب الآن"، مضيفًا: "مدينة زي المحلة مش لاقيين الرغيف والطوابير من 5 الفجر، مؤكدًا أن هذا الوضع معيار فشل الحكومة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية