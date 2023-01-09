صاحب "علي بابا" يتنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب"

وافق مساهمو شركة "آنت غروب" التابعة لمجموعة "علي بابا" على إعادة هيكلة الشركة، الأمر الذي أدى لفقدان الملياردير الصيني "جاك ما" السيطرة على "آنت غروب".

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وقال عملاق التكنولوجيا المالية الصيني "آنت غروب"، إن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، سيمتلكون حق التصويت بشكل مستقل، ونوه بأن التعديلات الجديدة لن تؤثر على "المصالح الاقتصادية" للمساهمين، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن بيان الشركة.

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام، أن جاك ما سيتخلى عن إدارة شركة "آنت غروب" التابعة لمجموعة "علي بابا". وأشارت "آنت غروب" إلى أن هذا الإجراء، يهدف لتعزيز استقرار هيكلية الشركة، واستدامة التنمية على المدى الطويل.

ويعتبر جاك ما أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، وقد أسس شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" عام 1999، وأعلن استقالته من منصب مديرها العام في شهر مايو من العام 2013.

ويجدر الذكر أن جاك ما، اختفى من الحياة العامة، بعد قرار بكين منع طرح شركة "آنت غروب" للاكتتاب العام، في هونغ كونغ في العام 2020.

المصدر: أ ف ب + إنترفاكس