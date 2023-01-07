الملياردير الصيني جاك ما يعلن تخليه عن إدارة شركة "آنت غروب"

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن الملياردير الصيني، جاك ما، سيتخلى عن إدارة شركة "آنت غروب" التابعة لمجموعة علي بابا.

وأعلنت شركة "آنت غروب"، اليوم السبت في بيانها، أنها ستدخل تعديلات على هيكلية ملكية أسهمها، بحيث تمنع أي مساهمين من السيطرة والتحكم في الشركة، بشكل منفرد أو جماعي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء، يهدف لتعزيز استقرار هيكلية الشركة، واستدامة التنمية على المدى الطويل، مضيفة أن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، سيمتلكون حق التصويت بشكل مستقل، منوهة بأن التعديلات الجديدة لن تغير فوائد المساهمين الاقتصادية.

وأوضحت، أن هيكلية الشركة السابقة منحت، جاك ما، سيطرة غير مباشرة على 53.46% من أسهمها، وأنه بموجب التعديل الجديد سيحتفظ جاك ما بـ 6.2% من حقوق التصويت فقط.

ويعتبر جاك ما أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، ورمزا "للرجل العصامي" لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين.

أسس جاك ما شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" عام 1999، وأعلن استقالته من منصب مديرها العام في شهر مايو من العام 2013.

يجدر الذكر أن ما، اختفى من الحياة العامة، بعد قرار بكين منع طرح شركة "آنت غروب" للاكتتاب العام، في هونغ كونغ في العام 2020، بعد تعليقاته اللاذعة حول الجهات الحكومية الناظمة.

المصدر: أ ف ب