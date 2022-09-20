الدولار يكسر أرقامه القياسية في مصر

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة الخميس المقبل.

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ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.38 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع. وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وبهذا السعر يصل الدولار لمستوى تاريخي أمام الجنيه المصري، لأول مرة في البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة في عام 2016.

المصدر: القاهرة 24