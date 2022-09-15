الدولار يصل إلى مستوى تاريخي لأول مرة في مصر

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس بزيادة 5 قروش ليسجل سعر 19.35 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

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وبهذا السعر يصل الدولار لمستوى تاريخي أمام الجنيه المصري، لأول مرة في البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة في عام 2016.

وكان الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، قد وجه نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".

وقال خلال برنامج التاسعة، على القناة "الأولى": "نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني ألحق".

وأضاف يوسف الحسيني: "زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب ألحق".

المصدر: القاهرة 24