منطقة اقتصادية حرة وزيادة التجارة.. تفاصيل اجتماع روسي سوري في حلب

زار الممثل التجاري لروسيا في سوريا جورج أساتريان مؤخرا محافظة حلب، حيث اجتمع مع عامر الحموي، رئيس غرفة تجارة حلب، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور منها: إنشاء منطقة اقتصادية حرة روسية - سورية مشتركة وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، ولا سيما مع حلب، والبحث عن فرص لزيادة حجم التجارة بين روسيا وسوريا وتطوير العلاقات التجارية لترقى إلى مستوى التعاون السياسي والعسكري، وكذلك دعم التجارة الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وأعلن الممثل التجاري الروسي عن استعداده للعمل مع الشركات الحلبية وتكثيف الاتصالات مع غرفة التجارة. وأعرب عن رغبته في توسيع العلاقات التجارية بين روسيا وسوريا، خاصة مع حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد.

من جهته تحدث الحموي عن تاريخ الغرفة، التي تأسست عام 1885 وهي أقدم غرفة تجارية في الوطن العربي، وكذلك عن حالة الاقتصاد في المحافظة والوضع الراهن في مرحلة إعادة الإعمار.

كما تحدث مدير المدينة الصناعية "الشيخ نجار" في حلب، حازم عجان، الذي كان حاضرا في الاجتماع، عن الصناعات في المنطقة والجودة العالية للمنتجات المحلية ، معربا عن رغبته في فتح مشاريع مشتركة.

وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل فريق عمل من الممثلية التجارية الروسية في سوريا وغرفة تجارة حلب لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

المصدر: RT