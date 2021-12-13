وزيرة الخارجية الألمانية توضح تصريحاتها حول "السيل الشمالي-2"

أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تصريحات أطلقتها أمس وأشارت فيها إلى استحالة اعتماد خط الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" في الاتحاد الأوروبي.

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وردا على سؤال بشأن تصريحاتها حول "السيل الشمالي-2" طرح قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة، إن "وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية أوقفت عملية اعتماد المشروع، نظرا لوجود متطلبات واضحة لقانون الطاقة الأوروبي، وقد تحدثت الوكالة عن ذلك قبل أيام".

وفي وقت سابق، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستحيل الموافقة على اعتماد "السيل الشمالي-2" في الظروف الحالية. وقالت إن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا اتفق على أن مشاريع الغاز، مثل "السيل الشمالي-2" الروسي يجب أن تمتثل للتشريعات الأوروبية.

وكانت الوكالة الألمانية قد طالبت في نوفمبر الماضي، "نورد ستريم-2"، الشركة المسؤولة عن تشغيل مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، بتسجيل شركة تابعة لها بألمانيا، وأشارت إلى أن إجراءات اعتماد المشروع ستستمر بعد تنفيذ هذه الخطوة.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: نوفوستي