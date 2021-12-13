أسعار الوقود الأزرق في أوروبا تقفز بعد تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم، بعد أن أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أنه من المستحيل الموافقة على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في الظروف الحالية.

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وقالت الوزيرة، لقناة ZDF، إن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا اتفق على أن مشاريع مثل "السيل الشمالي-2" الروسي يجب أن تمتثل للتشريعات الأوروبية. وأضافت: "هذا يعني أنه في الوضع الحالي لا يمكن الموافقة على خط أنابيب الغاز هذا (السيل الشمالي-2)".

وأدعت وزيرة الخارجية الألمانية، أن خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" لا يفي بمتطلبات تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.

وفي البورصات الأوروبية، قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق، وصعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: نوفوستي