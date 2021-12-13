أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، إلى 1334 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وبذلك تكون عقود الوقود الأزرق قد زادت بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: تاس