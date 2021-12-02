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"وول ستريت" تسجل انخفاضا كبيرا بعد خسائر ناجمة عن رصد "أوميكرون" في الولايات المتحدة

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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محت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية مكاسبها القوية المبكرة ودخلت المنطقة الحمراء، بعد أن أكدت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أول إصابة بمتحور "أوميكرون" بولاية كاليفورنيا.

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وعند الإغلاق تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.34% أو ما يعادل 462 نقطة، إلى مستويات 34021 نقطة.

كما مني مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بخسائر حادة بنحو 1.2% أو 54 نقطة، إلى مستويات 4513 نقطة.

وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 1.8% إلى مستويات 15254 نقطة.

المصدر: وكالات

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