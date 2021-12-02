"وول ستريت" تسجل انخفاضا كبيرا بعد خسائر ناجمة عن رصد "أوميكرون" في الولايات المتحدة

محت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية مكاسبها القوية المبكرة ودخلت المنطقة الحمراء، بعد أن أكدت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أول إصابة بمتحور "أوميكرون" بولاية كاليفورنيا.

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وعند الإغلاق تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.34% أو ما يعادل 462 نقطة، إلى مستويات 34021 نقطة.

كما مني مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بخسائر حادة بنحو 1.2% أو 54 نقطة، إلى مستويات 4513 نقطة.

وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 1.8% إلى مستويات 15254 نقطة.

المصدر: وكالات