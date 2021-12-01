الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، بولاية كاليفورنيا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية" تأكيدها رصد أولة إصابة بالمتحور في كاليفورنيا.
يتبع..
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