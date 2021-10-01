إجراءات واشتراطات السفر عبر معبر "جابر-نصيب" بين سوريا والأردن

استأنف مركز حدود "جابر-نصيب" بين سوريا والأردن عمله أمس الأربعاء، بعد توقفه عن العمل في عام 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا.

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وتحدث مدير مركز جابر الحدودي الأردني مع سوريا العقيد مؤيد الزعبي، عن مجموعة من الإجراءات المتخذة للعبور عبر المعبر.

وأشار الزعبي في حديث لإذاعة الأمن العام، إلى إلغاء عملية النقل التبادلي والدخول أو الخروج مباشرة لمركبات الشحن أو لحافلات المسافرين بعد إجراءات التفتيش والتدقيق، كما يسمح لشاحنات الترانزيت بالدخول للأردن باتجاه السعودية والخروج من الأردن باتجاه سوريا.

وأضاف الزعبي أنه "يسمح بمغادرة الأردنيين إلى الجانب السوري باستخدام مركبات النقل العمومية والحافلات دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما كان معمولاً به سابقاً كما يسمح لـ 100 مركبة شحن بدخول الحدود يوميا ولا يشترط عدد معين لحافلات المسافرين".

وبين الزعبي أنه يشترط على المسافرين والسائقين سواء القادمين أو المغادرين إظهار شهادة فحص (P C R) لمدة 72 ساعة وسيتم فحص غير متلقي اللقاح داخل الحدود أو إظهار شهادة حصولهم على اللقاح بجرعتين.

المصدر: "إذاعة الأمن العام"