الأردن.. السماح بمرور المركبات عبر معبر وادي عربة بالاتجاهين

أعلنت السلطات الأردنية، عن عودة العمل في معبر جنوب وادي عربة والسماح للمركبات بالمرور بكلا الاتجاهين ضمن البروتوكول الصحي المعتمد للمعابر الحدودية.

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة القرارات الهادفة إلى عودة النشاط السياحي في مدينة العقبة منذ إعلانها منطقة خضراء.

وأوضح البيان بأن "هذا القرار سينعكس إيجابا على الحركة السياحية والتجارية في المثلث الذهبي والعقبة بشكل خاص".

وبين أنه "سيتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل"، مشيرا أن "حركة المركبات ستكون من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية ظهرا".

المصدر: وكالة "عمون"