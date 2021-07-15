ارتفاع الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 72.3%

حققت الصادرات التركية إلى ليبيا زيادة بنسبة 72.3% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مسجلة حوالي 1.2 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس العمل التركي الليبي التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية "DEIK" مرتضى قرنفل، إن "قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في الفترة المذكورة بلغت مليارا و195 مليون دولار".

وأضاف، أن "الصادرات التركية سجلت في يونيو الماضي زيادة بمعدل 103.2%، بقيمة بلغت 213 مليون دولار".

وأوضح، أنه "من المتوقع أن تسجل الصادرات بنهاية العام الجاري، رقما قياسيا جديدا بتجاوزها الرقم الحالي البالغ 3.13 مليار دولار".

وأكد قرنفل زيادة وتيرة التجارة مع تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا، لافتا إلى "إجرائه زيارات إلى طرابلس بهدف دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى".

وأشار إلى أنه التقى عددا من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى خلال زيارته مؤخرا، أبرزهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد اللافي، ومتحدث الحكومة محمد حمودة.

وشدد قرنفل على أن "ليبيا بحاجة إلى الاستثمار في كافة المجالات"، داعيا رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في هذا البلد.

المصدر: "الأناضول"