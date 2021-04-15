وكالة: مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو السعودية يعتزمون إصدار سندات

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن اعتزام مستثمرين في خطوط أنابيب أرامكو السعودية إصدار سندات لإعادة تمويل قرض بقيمة 10.5 مليار دولار.

وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن شركة "إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز" ستقود ائتلافا لم يكشف عن اسمه لإصدار سندات بمليارات الدولارات عبر صفقتين أو ثلاث، لتحل محل الائتمان المصرفي الذي سيدعم استثمارا في أصول خطوط أنابيب أرامكو السعودية.

وأضافت المصادر، أن التمويل الأساسي الذي يدعم الصفقة سيكون بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، مع خيار تمديد لمدة عام واحد.

وأوضحت أن الإصدار الأول للسندات من المرجح أن يتم في الربع الأول من العام 2022، على أن يتم إعادة التمويل بالكامل في غضون عامين.

كما لفتت إلى أن "إي آي جي" تجري محادثات لبيع جزء من حصة الأسهم لمستثمرين، بما في ذلك صندوق أبوظبي الحكومي "مبادلة"، والمستثمرين الصينيين وصناديق التقاعد في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى جزء صغير لصناديق التقاعد الأمريكية.

و"إي.آي.جي" شركة استثمارات مقرها واشنطن، لها أعمال بأكثر من 34 مليار دولار في مشروعات للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها بأنحاء شتى من العالم.

وكانت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو قد أعلنت الجمعة الماضية، إبرامها صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم مستثمرين بقيادة "إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز".

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وتحصل مجموعة المستثمرين بموجب الصفقة على حصة تبلغ 49 بالمئة في أصول خطوط أنابيب أرامكو، حسبما قالت الشركتان.

وهذه أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم.

المصدر: "رويترز"