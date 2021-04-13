السياحة الروسية تدعو السلطات لإطلاق رحلات "تشارتر" إلى اليونان ودولتين عربيتين لتعويض تركيا

أفاد اتحاد صناعة السفر الروسي بأنه سيدعو السلطات الروسية لفتح وجهات سياحية أخرى مثل مصر وتونس واليونان لتعويض الحظر المفروض على السفر من روسيا إلى تركيا.

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وقال رئيس الاتحاد أندريه إغناتيف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيدعو السلطات الروسية السماح لاستئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" إلى وجهات أخرى بعد إغلاق تركيا وتنزانيا.

وأضاف المسؤول أنه مع إغلاق تركيا وتنزانيا لم يتبق لدى قطاع صناعة السفر الروسي أي دولة لتنطيم رحلات سياحية بواسطة الطيران العارض "تشارتر".

وأشار إلى أن قبرص واليونان ومصر وتونس يمكن أن تحل محل هذين البلدين كوجهة للسياح من روسيا.

ويوم أمس قررت السلطات الروسية فرض قيود على الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا من 15 أبريل إلى 1 يونيو 2021 إثر ازدياد عدد المصابين بكورونا في هذين البلدين.

المصدر: إنترفاكس