روسيا تقلص رحلات الطيران إلى تركيا

قررت روسيا تقليص عدد الرحلات الجوية النظامية و المستأجرة إلى تركيا إثر ازدياد عدد المصابين بكورونا في هذا البلد وذلك اعتبارا من 15 أبريل وحتى مطلع يونيو.

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وقال نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا إن تقييد الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة مع تركيا بأتي لمنع استيراد عدوى جديدة بفيروس كورونا.

وأكدا غوليكوفا أن الرحلات بين البلدين ستقتصر على على رحلتين عاديتين أسبوعياً بين موسكو واسطنبول على أساس متبادل.

من جهته قال مصدر لوكالة RBK الروسية إن السلطات لا تخطط لإجلاء السياح عن تركيا فالحديث يدور فقط عن إعادة المواطنين الروس الروتينية من هناك.

وتشهد تركيا على مدار الأسابيع الأخيرة نموا مطردا في إصابات كورونا، وصلت إلى 56 ألفا في متوسط يومي منذ مطلع الشهر الجاري.

وأشارت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، أن تركيا أصبحت مصدرا رئيسيا لنقل طفرات فيروس كورونا الجديدة إلى روسيا.

وفي وقت سابق قال مصدر لـ"نوفوستي" إن عدد السياح الروس حاليا في منتجعات تركيا يتراوح بين 25 و30 ألفا.

وفي 2020 بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا 2,1 مليون شخص، ما يعادل ثلث عددهم في 2019.

المصدر: "نوفوستي"