صحيفة: الروس يرفضون بشدة السفر إلى تركيا

تحدثت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن الروس يرفضون السفر إلى تركيا في ظل أنباء تفيد باحتمال فرض قيود على حركة الطيران بين روسيا وتركيا.

وأشارت شركة السياحة الروسية Tez Tour، إلى انخفاض عدد الحجوزات نهاية الأسبوع الماضي لشراء الرحلات السياحية للأشهر القادمة إلى تركيا، وترافق ذلك مع زيادة في إلغاء الحجوزات.

بدوره أعلن نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السفر يوري بارزيكين، عن خفض مبيعات شهر مايو المقبل لرحلات إلى تركيا بنسبة تتراوح بين 10 و 20 بالمائة.

وقال إن "الناس يتوخون الحذر ولا يريدون الوقوع في حالة يتوجب عليهم إعادة جدولة عطلتهم. يجب أن يكون كل شيء مستقرا إلى حد ما حتى لا يخشى السياح الذهاب (إلى تركيا)".

وتشهد تركيا مؤخرا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد الإصابات يوم الخميس الماضي 55941 حالة، مسجلا بذلك رقما قياسيا لليوم السابع على التوالي.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة التركية فقد بلغ عدد الإصابات يومي الجمعة والسبت الماضيين 55791 و52676 حالة على التوالي. وفي ظل ذلك أعادت السلطات التركية فرض بعض القيود في البلاد لمكافحة انتشار كورونا.

المصدر: نوفوستي