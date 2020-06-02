بورصة وول ستريت تصعد

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب، الاثنين، بدعم من علامات على تعاف اقتصادي في الولايات المتحدة غطت على مخاوف بشأن اضطرابات عنيفة واستمرار جائحة كورونا وتزايد التوترات بين واشنطن وبكين.

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وبدأت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الشهر على مكاسب بأقل من واحد في المئة في أعقاب صعود قوي في مايو.

وقدمت "فيسبوك" و"أبل" و"أمازون دوت كوم" أكبر دفعة للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك بينما تلقى المؤشر داو جونز الصناعي دفعة قوية من بوينغ.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 91.91 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 25475.02 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 11.42 نقطة، أو 0.38 بالمئة، ليغلق عند 3055.73 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 62.18 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 9552.05 نقطة.

المصدر: رويترز