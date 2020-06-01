برميل برنت يبلغ 38.32 دولار عند التسوية والخام الأمريكي يتراجع

صعدت عقود برنت يوم الاثنين، بـ 48 سنتا، أو 1.27% بالمئة، لتبلغ عند التسوية 38.32 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند التسوية 35.44 دولار للبرميل، منخفضة 5 سنتات أو ما يوازي 0.14 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، بنحو طفيف إذ تنتظر الأسواق اجتماع مجموعة دول "أوبك+" هذا الأسبوع لبحث امكانية تمديد تخفيضات إنتاج غير المسبوقة، لما بعد نهاية يونيو الجاري.

وسجلت أسعار النفط مكاسب خلال شهر مايو الماضي، ولقيت دعما من تراجع انتاج خام "أوبك" إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي، خو وي لي، إن "التركيز منصب حاليا على (أوبك+)"، وكانت دول "أوبك+" اتفقت في أبريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

ومن المحتمل أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية وامكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

المصدر: وكالات