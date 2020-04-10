الرياض: اتفاق "أوبك+" يتوقف على انضمام المكسيك

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

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وأضاف وزير الطاقة السعودي، في حديث لوكالة "رويترز"، أنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.

وقبل ذلك أفاد الوزير، بأنه يتوقع من دول مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل الانضمام لجهود "أوبك+" لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وأعلنت "أوبك+" في وقت سابق أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو ويونيو من العام الجاري قدره 10 ملايين برميل يوميا.

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وقالت المنظمة في بيان، إن الاتفاق سيتطلب موافقة المكسيك ليدخل حيز التنفيذ، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

من جهتها أعربت المكسيك عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين، وليس 400 ألف برميل كما تقترح دول "أوبك+".

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"