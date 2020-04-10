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زعماء روسيا والولايات المتحدة والسعودية يؤكدون أهمية التعاون لدعم سوق النفط

مال وأعمال

زعماء روسيا والولايات المتحدة والسعودية يؤكدون أهمية التعاون لدعم سوق النفط
Reuters
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أعلن الكرملين فجر اليوم الجمعة، أن زعماء روسيا والولايات المتحدة والسعودية، بحثوا في اتصال هاتفي مشترك الوضع في سوق النفط، وأكدوا أهمية التنسيق لإرساء الاستقرار فيها.

وقال الكرملين في بيان له، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثوا الأوضاع في الأسواق النفطية، أخذا في الاعتبار المحادثات الجارية في إطار الاجتماع الوزاري الطارئ لـ"أوبك+" والمؤتمر الإلكتروني المرتقب لوزراء طاقة دول "مجموعة العشرين".

وأشار البيان إلى أن الأطراف أكدت تطلعها إلى تنسيق العمل على إرساء الاستقرار في تجارة النفط العالمية وتقليل الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم، بأن الزعماء استعرضوا أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بعد اجتماع مجموعة "أوبك+" يوم أمس الخميس، وقالت: "جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

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وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه أجرى مع الرئيس الروسي والملك السعودي محادثة "جيدة جدا" بشأن إنتاج النفط وأوبك، معبرا عن أمله في قرب التوصل إلى اتفاق.

واتفقت أوبك وحلفاؤها يوم الخميس على خفض إنتاج النفط بأكثر من الخمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار.

وأكد تحالف "أوبك+" في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.

وأعلن التحالف أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر 2020 ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

المصدر: وكالات

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