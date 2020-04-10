المكسيك توافق على خفض إنتاجها النفطي بـ100 ألف برميل وليس بـ400 ألف كما تطلب "أوبك+"

أعلنت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نحلة، استعداد بلادها لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين، وليس 400 ألف برميل كما تقترح دول "أوبك+".

إقرأ المزيد

وكتبت على "تويتر" أن بلادها مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين. وقالت "المكسيك ستخفض الإنتاج إلى مليون و 681 ألف برميل يوميا من مليون و781 ألف برميل التي أعلنت عنها في مارس الماضي".

وشاركت الوزيرة المكسيكية في اجتماع وزراء "أوبك +" عبر الإنترنت، لكنها لم توافق خلاله على الشروط المقترحة لخفض إنتاج بلادها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.

México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX — Rocío Nahle (@rocionahle) April 10, 2020

واتفقت أوبك وحلفاؤها يوم الخميس على خفض إنتاج النفط بأكثر من الخمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار.

وكان الشهر الماضي قاسيا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

المصدر:"لينتا رو"