وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق كافة "أوبك+" على خفض إنتاج النفط

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم أمس.

وقال الفاضل في منشور على "تويتر" اليوم الجمعة "أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع، لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط".

في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة "اوبك+" الذي انتهى 3 فجرا، المكسيك تعطل اتفاق كافة الدول الاعضاء على خفض انتاج النفط بنحو 10 مليون برميل يومياً



اجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع لخلق حالة من التوافق بين الدول الاعضاء املا في اعادة التوازن لاسواق النفط — د. خالد الفاضل (@Dr_Alfadhel) 10 de abril de 2020