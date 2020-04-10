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وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق كافة "أوبك+" على خفض إنتاج النفط

مال وأعمال

وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق كافة
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قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم أمس.

وقال الفاضل في منشور على "تويتر" اليوم الجمعة "أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع، لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط".

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