إلى 50 بلدا.. كم صدرت روسيا أسلحة ومعدات عسكرية في 2019؟

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية تجاوزت في العام الماضي 15.2 مليار دولار، حيث قامت بتصدير هذه المنتجات إلى 50 بلدا.

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وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إن "روسيا حافظت العام الماضي على مكانة رائدة بين الدول المصدرة للمنتجات العسكرية في سوق الأسلحة العالمية".

وفي يناير الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن حقيبة طلبات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تبلغ نحو 55 مليار دولار.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا بصادرات الأسلحة، بعد الولايات المتحدة، وتقوم روسيا بتصدير معدات عسكرية سنويا بنحو 15 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"