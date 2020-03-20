مدرعات جديدة تظهر في عيد النصر بروسيا هذا العام

بدأ مصنع "أورال فاغون" الروسي بتجهيز بضع دبابات حديثة ستشارك في العرض العسكري المخصص للذكرى 75 للنصر على النازية في موسكو.

وتبعا لقناة "زفيزدا" الروسية فإن العرض المخصص لهذه المناسبة هذا العام في موسكو سيشهد ظهور آليات عسكرية لم تعرض للعلن من قبل، منها دبابات T-72B3 المزودة بتقنيات جديدة لحمايتها من القذائف والصواريخ الموجهة، إضافة إلى دبابات T-90M المعدلة.

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كما ستشارك في العرض أيضا دبابات T-14 Armata المتطورة، ودبابات T-80BVM ، ودبابات T-34-85، إضافة لمنظومات الصواريخ الباليستية الروسية، ومدرعات عسكرية مصفحة من نوع tigr وural، إضافة لطائرات وقاذفات قنابل ومروحيات عسكرية.

وعربات VPK-Ural التي ستكشف عنها روسيا في العرض العسكري هذا العام صممت لتكون آلية مصفحة متعددة الاستخدامات، قادرة على نقل طاقم مكون من 12 شخصا، وزودت بمحرك توربيني YaMZ-536 بعزم 360 حصانا، كما تم تصفيح هذه العربة بشكل يجعلها قادرة على تحمل انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي يعادل انفجارها مقدار 6 كلغ من مادة الـ تي إن تي.

المصدر: .زفيزدا