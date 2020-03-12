روسيا تصدر عربات Ural المصفحة

أعلن المدير العام للشركة الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن شركته باعت أول عربة مصفحة من نوع VPK-Ural لعميل أجنبي.

وقال كراسوفيتسكي:" لقد تلقينا طلبات من عملاء من روسيا وخارجها لشراء مصفحات VPK-Ural التي ما تزال قيد الاختبار، وبالرغم من ذلك لقد وافقنا على بيع إحدى تلك العربات لعميل غير روسي، وبناء على طلب العميل قمنا بتعديل تلك السيارة وجعلها أصغر من النماذج التقليدية، وصممناها لتحمل طاقما مكونا من 8 أفراد".

وأشار كراسوفيتسكي إلى أن شركته حرصت على أن تكون عربات VPK-Ural متشابهة في العديد من الأشياء والأجزاء الخارجية مع عربات "أتليت" العسكرية الروسية الشهيرة المتعددة المهام، بالرغم من كونها أرخص وأقل تكلفة في الإنتاج.

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وأضاف "يمكننا أن نرى الأبواب الأمامية والخلفية وحتى النوافذ متشابهة بين عربات VPK-Ural وأتليت، وهذا يسهل عملية استبدال تلك القطع وإيجاد بديل لها في حال تطلب الأمر".

وصممت VPK-Ural لتكون عربة عسكرية مصفحة متعددة الاستخدامات، قادرة على نقل طاقم مكون من 12 شخصا، وزودت تلك العربات بمحرك توربيني YaMZ-536 بعزم 360 حصانا قادر على الوصول بها لسرعة 100 كلم/ساعة، كما تم تصفيح هذه العربة بشكل يجعلها قادرة على تحمل انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي يعادل انفجارها مقدار 6 كلغ من مادة الـ تي إن تي.

المصدر: نوفوستي