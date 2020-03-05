روسيا تختبر "نمورها المصفحة" المعدلة!

أجرت فرق تابعة للجيش الروسي مؤخرا تدريبات اختبرت فيها قدرات عربات Tiger-M المدرعة التي أدخلت عليها تعديلات خاصة لزيادة قدراتها على حماية الطواقم والجنود.

وخلال الاختبارات قامت وحدات تابعة للقوات الخاصة الروسية بالتدرب على قيادة تلك العربات في مناطق شديدة الوعورة مكسوة بالثلوج، وتمرن العسكريون على استخدام المعدات والإلكترونيات الجديدة التي حصلت عليها هذه المركبات.

كما حاكى الجنود أثناء الاختبارات عمليات مداهمة لمواقع عدو افتراضي على متن عربات Tiger-M الجديدة، وتحققوا من قدرات تلك العربات على تحمل الانفجارات الناجمة عن الألغام وحماية ركابها من الأعيرة النارية المختلفة.

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وTiger-M هي نسخة معدلة عن عربات Tiger-2 المدرعة الشهيرة، والتي تستخدم لنقل الأفراد والمعدات العسكرية، ولها عدة نسخ بعضها مزود برشاشات خفيفة ومتوسطة وحتى أنظمة صاروخية مضادة للمدرعات.

وتتميز النسخة المعدلة الجديدة من هذه المدرعات بقدرة مضاعفة على الحماية من الأعيرة النارية وانفجارات الألغام مقارنة بنسخ Tiger الحالية، كما يمكنها اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة، وعبور المسطحات المائية التي يصل عمق المياه فيها إلى متر تقريبا.

المصدر: زفيزدا