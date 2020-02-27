روسيا تختبر منظومات S-350 الصاروخية الحديثة

تداولت مواقع الأخبار الروسية مقطع فيديو يظهر اختبارات أجراها جيش البلاد على منظومة S-350 الصاروخية الحديثة المخصصة للدفاع الجوي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة قام الخبراء والفنيون التابعون لقوات الدفاع الجوي في روسيا باختبار المنظومات الجديدة في مركز تدريب خاص في ضواحي مدينة لينينغراد، وخلال الاختبارات تحقق الخبراء من قدرات هذه المنظومات على اكتشاف وتدمير أهداف معادية افتراضية، وتحققوا من فعالية رادراتها ومعداتها الإلكترونية.

وكانت روسيا قد أعلنت عن إدخال التعديلات النهائية على منظومات S-350-Vityaz عام 2019، وأكدت أن المنظومات تتمتع بقدرات دفاعية عالية جدا.

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وطورت شركة "ألماز أنتاي" الروسية هذه المنظومات، لتعمل كمنظومات دفاع جوي محمولة متوسطة المدى، وتحل مكان منظومات S-300PS، وBuk-M1-2.

وتحوي هذه المنظومات عربات رصد راداري، وعربات مزودة بـ 12 صاروخا، يمكن لكل منها إصابة هدفه على مسافات تصل إلى 60 كلم، وعلى ارتفاعات تبلغ 30 كلم، والتعامل مع مختلف الأهداف الجوية كالطائرات والمروحيات والدرونات وحتى الصواريخ الباليستية والمجنحة.

المصدر: زفيزدا