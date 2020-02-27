روسيا تضم سفينة قتالية متطورة لأسطولها الحربي

أكدت مصادر في مصنع"غوركي" الروسي للصناعات الثقيلة أن سفينة حربية استراتيجية جديدة من إنتاج المصنع ستنضم للخدمة في أسطول البلاد هذا العام.

وقالت المصادر "إن سفينة سيرغي كوتوف، رابع سفينة مخصصة لإجراء الدوريات وحماية السواحل أنتجت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22160، سيتم تدشينها هذا العام، وستدخل الخدمة في الأسطول البحري للجيش الروسي في سبتمبر 2020".

وأشارت المصادر إلى أنه تسلم العام الفائت سفينة "بافل ديرجافين" المصنعة في إطار المشروع المذكور، وقبلها كان قد تسلم سفينتين مماثلتين هما "دميتري روغاتشوف" و"فاسيلي بيكوف"، وممن المفترض أن يتسلم سفينة أخرى من هذا الطراز العام القادم أيضا.

وصممت السفن المصنوعة في إطار المشروع الحكومي الروسي 22160 لتكون سفنا حربية مخصصة لحماية وحراسة السواحل والمناطق البحرية الاقتصادية في روسيا، وتنفيذ مهام تتعلق بمرافقة السفن الأخرى وحمايتها من أخطار القرصنة البحرية.

وتم تسليح هذه السفن بأنظمة مدفعية من عيار 57 ملم، وأنظمة صاروخية وأنظمة رشاشة مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، وجهزت بمنصة لحمل الطائرات المروحية.

ويمكن لهذه السفن الإبحار 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، ونقل طاقم يتكون من 80 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 6 آلاف ميل بحري بسرعة 30 عقدة.

المصدر: نوفوستي