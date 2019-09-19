 
مباشر

مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد

مال وأعمال

مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf9m

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع منظومة مياه صرف بحر البقر.

إقرأ المزيد
السيسي يوافق على قرض من البنك الدولي
السيسي يوافق على قرض من البنك الدولي

وقام الرئيس المصري بالموافقة على تعديل اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظات جنوب سيناء بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي.

(الدينار الكويتي = 3.29 دولار)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحذير "عالمي" من وباء جديد يهدد حياة ملايين البشر