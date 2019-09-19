مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع منظومة مياه صرف بحر البقر.

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وقام الرئيس المصري بالموافقة على تعديل اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظات جنوب سيناء بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي.

(الدينار الكويتي = 3.29 دولار)

المصدر: وكالات