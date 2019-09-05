السيسي يوافق على قرض من البنك الدولي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

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وجاء القرار بالموافقة على القرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالي إندونيسيا، بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

ويهدف القرض لتوفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مصري بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، عبر إنشاء نحو 178 ألف وصلة جديدة من المنازل لشبكات الصرف المربوطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، أو أي نظام آخر فعال من أنظمة معالجة مياه الصرف.

المصدر: وكالات